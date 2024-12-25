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МО РФ: расчеты ЗРК "Бук-М2" уничтожили беспилотник ВСУ на каховском направлении

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Задача выполнена силами "Днепра" в ходе СВО.

Российские расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Бук-М2" ликвидировали беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины на каховском направлении в Херсонской области. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны через социальные сети. В профильном ведомстве уточнили, что задача выполнена в зоне проведения специальной военной операции военнослужащими "Днепра". Бойцы уточнили, что  продолжается противостояние с разведывательными БПЛА, баллистическими ракетами и ударными дронами противника.

В ходе несения боевого дежурства по охране и обороне воздушного пространства расчетом ЗРК "Бук-М2" была обнаружена и захвачена на сопровождение воздушная цель, которая двигалась в направлении наших войск. Начальником расчета было принято незамедлительное решение об уничтожении цели.

пресс-служба Минобороны России

В Минобороны России добавили, что расчет ЗРК выполнил пуск зенитной управляемой ракеты. Снарядом поражен беспилотный летательный аппарат, выполнявший аэроразведку позиций российских войск. 

Минобороны показало кадры боевой работы расчета FPV-дрона.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: артиллерия, бук-м2, всу, каховское направление, минобороны, сво, херсонская область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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