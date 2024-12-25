МО РФ: расчеты ЗРК "Бук-М2" уничтожили беспилотник ВСУ на каховском направлении

Задача выполнена силами "Днепра" в ходе СВО.

Российские расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Бук-М2" ликвидировали беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины на каховском направлении в Херсонской области. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны через социальные сети. В профильном ведомстве уточнили, что задача выполнена в зоне проведения специальной военной операции военнослужащими "Днепра". Бойцы уточнили, что продолжается противостояние с разведывательными БПЛА, баллистическими ракетами и ударными дронами противника.

В ходе несения боевого дежурства по охране и обороне воздушного пространства расчетом ЗРК "Бук-М2" была обнаружена и захвачена на сопровождение воздушная цель, которая двигалась в направлении наших войск. Начальником расчета было принято незамедлительное решение об уничтожении цели. пресс-служба Минобороны России

В Минобороны России добавили, что расчет ЗРК выполнил пуск зенитной управляемой ракеты. Снарядом поражен беспилотный летательный аппарат, выполнявший аэроразведку позиций российских войск.

Минобороны показало кадры боевой работы расчета FPV-дрона.

Фото и видео: Минобороны России