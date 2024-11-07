Задача выполнена "Центром" на СВО.

Российский боевой расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Бук-М2" из соединения противовоздушной обороны в ходе дежурства защитил передовые подразделения ВС РФ. Соответствующей информацией через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве указали, что задача выполнена силами "Центральной" группировки войск на специальной военной операции по красноармейскому направлению. Военнослужащие успешно сбили воздушную цель армии киевского режима.

После оперативного принятия решения на уничтожение цели расчет комплекса выполнил пуск зенитной управляемой ракеты и поразил средство воздушного нападения противника на значительном удалении. пресс-служба Минобороны РФ

Заместитель командира батареи, начальник расчета с позывным "Храм" пояснил СМИ, что российские военнослужащие успешно сбивают снаряды реактивных систем залпового огня HIMARS, ракеты ATACMS и Storm Shadow американского производства.

Экипажи Ка-52М уничтожили личный состав ВСУ в Курской области.

Фото и видео:Минобороны России