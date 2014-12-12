Экипажи Ка-52М уничтожили личный состав ВСУ в Курской области

Задача выполнена силами армейской авиации на СВО.

Российские экипажи ударных вертолетов Ка-52М ракетами уничтожили личный состав и бронированную технику Вооруженных сил Украины, находившуюся в приграничном районе на территории Курской области. Соответствующей информацией через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве добавили, что боевая задача выполнена силами армейской авиации РФ. Воздушные удары совершались авиационными ракетами по разведывательным данным об объектах противника.

После применения авиационных средств поражений экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета. По докладам авианаводчика, цели уничтожены. пресс-служба Минобороны РФ

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Фото и видео: Минобороны России