Глава Минобороны посетил открытый в ЦСКА крупнейший в стране центр скалолазания

Министр обороны РФ Андрей Белоусов посетил открытый в ЦСКА крупнейший в стране центр скалолазания. Об этом сообщили в военном ведомстве.
Белоусов осмотрел основные спортивные залы и тренажерные комплексы. Главе Минобороны доложили, что спорткомплекс уникален по своему функционалу и оснащению. Ему также рассказали, что спорткомплекс станет базой для проведения чемпионатов и кубков ВС РФ по скалолазанию.
Ранее Минобороны показало кадры боевой работы экипажа Ми-28нм.
Видео: Минобороны России
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