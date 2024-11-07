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Глава Минобороны посетил открытый в ЦСКА крупнейший в стране центр скалолазания

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Белоусов осмотрел основные спортивные залы и тренажерные комплексы.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов посетил открытый в ЦСКА крупнейший в стране центр скалолазания. Об этом сообщили в военном ведомстве.

Белоусов осмотрел основные спортивные залы и тренажерные комплексы. Главе Минобороны доложили, что спорткомплекс уникален по своему функционалу и оснащению. Ему также рассказали, что спорткомплекс станет базой для проведения чемпионатов и кубков ВС РФ по скалолазанию.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы экипажа Ми-28нм.

Видео: Минобороны России

Теги: андрей белоусов, минобороны россии, скалолазание
Категории: Лента новостей, Новости России,

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