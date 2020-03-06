РК "Витязь" назвали убийцей американских "Томагавков"

ЗРК может ликвидировать американские ракеты с большим запасом.

Зенитный-ракетный комплекс РФ "Витязь" назвали убийцей американских "Томагавков". Об этом заявил главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский в интервью журналистам телеканала "Звезда".

Эксперт пояснил, что BGM-109 Tomahawk и Storm Shadow летают на высоте 40-50 метров. Российский "Витязь" способен ликвидировать цели, так как его минимальная высота достигает пяти метров. Это позволяет наносить удары по ракетам противника с большим запасом. В оборонной системе России "Витязь" должен занимать почетное место между "Панцирь-С1" и С-400.

Ранее китайские СМИ заинтересовались "скрытыми картами" российских ПВО.

Видео: YouTube/РУСЬ ПРАВОСЛАВНАЯ