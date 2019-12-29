С-350 станет заменой для систем С-300.

Китайские СМИ заинтересовались "скрытыми картами" российских ПВО. Речь идёт о С-350 "Витязь". Материал о российской военной новинке опубликовало китайское издание Baijiahao.

Планируется, что С-350 станет заменой для систем С-300. Это позволит серьезно повысить обороноспособность РФ.

Так коэффициент перехвата крылатых ракет противника увеличится в два раза. С-350 работает на коротких дистанциях и является дополнением к более дальнобойному ЗРК.

Ранее сообщалось, что на параде Победы впервые покажут огнеметы ТОС-2 "Тосочка".

Видео: YouTube / РУСЬ ПРАВОСЛАВНАЯ