На параде Победы впервые покажут огнеметы ТОС-2 "Тосочка"

Техника уже прибыла в деревню Алабино Московской области для тренировок.

На параде Победы 9 мая покажут огнеметы ТОС-2 "Тосочка". Они впервые пройдут на параде военной техники по Красной площади в Москве. Об этом рассказали в Министерстве обороны РФ.

Техника уже прибыла в деревню Алабино Московской области. Она готовится принять участие в тренировках.

- В составе механизированной колонны пройдут девять боевых машин ТОС-1А "Солнцепек" и четыре боевые машины ТОС-2 "Тосочка", - сказали в Министерстве обороны.

Всего в военном параде будут задействованы 225 единиц военной техники и вооружения. Из них 20 — это новейшие виды оружия. Их покажут впервые.

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Видео: YouTube / Тoparmy