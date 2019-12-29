На параде Победы впервые покажут огнеметы ТОС-2 "Тосочка"

На параде Победы 9 мая покажут огнеметы ТОС-2 "Тосочка". Они впервые пройдут на параде военной техники по Красной площади в Москве. Об этом рассказали в Министерстве обороны РФ.
Техника уже прибыла в деревню Алабино Московской области. Она готовится принять участие в тренировках.
- В составе механизированной колонны пройдут девять боевых машин ТОС-1А "Солнцепек" и четыре боевые машины ТОС-2 "Тосочка", - сказали в Министерстве обороны.
Всего в военном параде будут задействованы 225 единиц военной техники и вооружения. Из них 20 — это новейшие виды оружия. Их покажут впервые.
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Видео: YouTube / Тoparmy
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