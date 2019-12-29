По его словам, просто пришла группа молодых людей.

Президент России Владимир Путин рассказал о том, как создавались "Искандеры". По словам главы государства, пришла "группа молодых людей" и сделала это оружие.

- Они сделали "Искандер", одно из наших современных видов вооружений, которым мы гордимся. Это вот просто примеры из "оборонки", - заявил Владимир Путин.

Отметим, что "Искандеры" предназначены для уничтожения ракетных комплексов, систем залпового огня. Также они могут поражать дальнобойную артиллерию, самолеты, вертолеты на аэродромах, узлы связи.

Ранее Путин выразил уверенность, что Касперский в своей сфере ничем не хуже Илона Маска.

Видео: YouTube / Минобороны России