Политик также напомнил об обещании Прохорова создать российский электромобиль.

Путин уверен, что Касперский в своей сфере ничем не хуже Маска. Программиста из РФ президент считает инноватором и примером для лидеров в своей сфере.Политик добавил, что это имя - первое, которое пришло ему на ум "с лету". Об этом глава государства заявил в интервью для спецпроекта "ТАССа". Однако в стране есть и другие выдающиеся специалисты в своих отраслях.

По мнению спикера, лаборатория Касперского могла бы достигнуть больших результатов. Однако этому мешают искусственно созданные Западом препятствия.

Если бы не прижимали, не сдерживали конкуренцию, то было бы еще лучше прокомментировал Путин

Путин также добавил, что слышал об успехах американского предпринимателя Илона Маска. Он напомнил, что Михаил Прохоров пообещал создать в РФ аналог электромобиля "Тесла". речь идет о гибридной машине "Ё-мобиль". Политик добавил, что пока что проект не получается реализовать.

Ранее Путину доложили в ФСБ, что вброс фейков о коронавирусе идёт из заграницы.

Видео: YouTube/United Nations, NBC News