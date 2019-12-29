Президент считает, что цель вбросов - создание паники

Владимиру Путину доложили в ФСБ, что вброс фейков о коронавирусе идёт из заграницы. Накануне, по словам президента, он читал доклады российских спецслужб, где было сказано об этом. Об этом Путин сказал в ходе заседания с членами правительства.

В докладах ФСБ указано, что фальшивые сообщения о масштабах коронавируса в России идут из-за рубежа. Путин считает, что цель вбросов - создание паники среди населения.

Ранее рассылали фейковые сообщения в соцсетях о том, что в РФ более 20 тыс больны коронавирусом. Эту информацию также опровергла вице-премьер Татьяна Голикова.