Group-IB сообщили о вбросе фейковых сообщений о коронавирусе в Москве

Его распространяют в соцсетях и мессенджерах

Как пояснили в компании, в сообщениях идёт речь о том, что власти скрывают правду о количестве заражённых. Group-IB специализируется на разработке продуктов для кибербезопасности. Она сделала официальное заявление.

В Group-IB сообщили, что в WhatsApp и "Вконтакте" появилось массовое голосовое сообщение. В нём говорится, что коронавирусом в столице заражены 20 тысяч человек.

Фейк распространяется ботами среди самой восприимчивой аудитории — чатах и группах родителей. Так к нему добавляется органическая аудитория.

Ранее в России зафиксировали шесть подтвержденных случаев коронавируса.