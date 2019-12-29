Трое заразились в Японии на лайнере, двое уже выздоровели, еще один пациент прилетел накануне из Италии.

В России зафиксировали шесть подтвержденных случаев коронавируса. Такую статистику предоставили в Роспотребнадзоре. Среди пациентов - россияне, эвакуированные с круизного лайнера Diamond Princess. Три туриста находятся под карантином в Казани. Еще двое - граждане Китая, которые к настоящему моменту успешно вылечились. О последнем случае заболевания стало известно 2 марта. Заразился россиянин, прибывший домой из Милана.

Кроме данных случаев новых больных коронавирусом на территории РФ не выявлено. Чтобы защитить население от распространения инфекции предприняты меры. В частности, усилен контроль во всех пунктах пропуска через госграницу из неблагоприятных регионов. НА таможне пользуются тепловизорами и ведется комплекс противоэпидемиологических мероприятий.

Ранее у летевшего транзитом через Москву пассажира подтвердили коронавирус.