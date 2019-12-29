У летевшего транзитом через Москву пассажира подтвердили коронавирус

Больной коронавирусом провел в аэропорту 16 часов. Основное время он провел в капсульном отеле.

У пассажира, который летел через Москву из Ирана в Пекин, подтвердили коронавирус.

Ранее Piter.TV рассказывал, что у летевшего через Москву пассажира обнаружили коронавирус. Сегодня появились сведения, что у этого мужчины подтвердили диагноз. Зараженный коронавирусом пассажир летел из Ирана в Китай и провел в Шереметьево 16 часов. Основное время он находился в капсульном отеле аэропорта.

Всех, кто летел этим же рейсом, поместили на карантин. На борту самолета было 20 россиян. Ни у одного из них пока нет симптомов опасного заболевания.

Сегодня ранее:В инфекционной больнице в Москве находится пациент с подозрением на коронавирус

Фото: Piter.TV