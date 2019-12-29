На рейсе "Аэрофлота" выявили пассажира с подозрением на коронавирус

На борту находилось 35 граждан России.

В субботу, 29 февраля, в аэропорту Пекина на борту самолета на рейсе "Аэрофлота" нашли пассажира с подозрением на коронавирус. Об этом сообщили в российском посольстве.

Отмечается, что заболевание могло быть у иностранного гражданина, который следовал из Ирана транзитом из "Шереметьево".

Все пассажиры и экипаж были доставлены в клинику Пекина для обследования. Среди них оказалось 35 граждан России, включая экипаж. В посольстве уточнили, что следов заболевания у них выявлено не было.

Отметим, что компания "Аэрофлот" осталась единственным российским перевозчиком, осуществляющим рейсы в Китай.

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