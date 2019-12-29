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"Ливерпуль" может остаться без титула чемпиона АПЛ из-за коронавируса

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Клубу осталось одержать всего четыре победы.

Футбольный клуб "Ливерпуль" может лишиться чемпионского титула из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает The Telegraph. 

По данным СМИ власти Англии намерены приостановить все спортивные мероприятия минимум на два месяца. В стране зафиксировали 19 случаев заболевания коронавирусом.

Напомним, что "Ливерпуль" обгоняет идущего вторым "Манчестер Сити" на 22 очка. Для досрочного оформления чемпионства "красным" необходимо одержать четыре победы подряд.

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Теги: апл, коронавирус, ливерпуль
Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе,

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