Стали известны результаты жеребьевки одной восьмой Лиги Европы

Стали известны результаты жеребьевки 1/8 Лиги Европы. Накануне они определились в ходе жеребьевки в Ньоне (Швейцария).
Пары распределились следующим образом:
"Севилья" (Испания)—"Рома" (Италия)
ЛАСК (Австрия)—"Манчестер Юнайтед" (Англия)
"Истанбул Башакшехир" (Турция)—"Копенгаген" (Дания)
"Олимпиакос" (Греция)—"Вулверхэмптон" (Англия)
"Рейнджерс" (Шотландия)—"Байер" (Германия)
"Вольфсбург" (Германия)—"Шахтер" (Украина)
"Интер" (Италия)—"Хетафе" (Испания)
Ответную игру 1/16 финала "Зальцбург"—"Айнтрахт" (первый матч — 1:4) перенесли на 28 февраля из-за штормового предупреждения.
Ранее молодежный "Локомотив" обыграл ровесников из "Зенита".
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