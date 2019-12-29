  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:16
47
matveyvn
Код вставки плеера

Стали известны результаты жеребьевки одной восьмой Лиги Европы

0 0

Хотя ещё не все матчи 1/16 сыграли

Стали известны результаты жеребьевки 1/8 Лиги Европы. Накануне они определились в ходе жеребьевки в Ньоне (Швейцария).
Пары распределились следующим образом:

"Севилья" (Испания)—"Рома" (Италия)

ЛАСК (Австрия)—"Манчестер Юнайтед" (Англия)  

"Истанбул Башакшехир" (Турция)—"Копенгаген" (Дания)

"Олимпиакос" (Греция)—"Вулверхэмптон" (Англия)

"Рейнджерс" (Шотландия)—"Байер" (Германия)

"Вольфсбург" (Германия)—"Шахтер" (Украина)

"Интер" (Италия)—"Хетафе" (Испания)

Ответную игру 1/16 финала "Зальцбург"—"Айнтрахт" (первый матч — 1:4) перенесли на 28 февраля из-за штормового предупреждения.

Ранее молодежный "Локомотив" обыграл ровесников из "Зенита".

Теги: еврокубки, лига европы, футбол
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Спорт,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии