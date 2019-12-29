Стали известны результаты жеребьевки одной восьмой Лиги Европы

Хотя ещё не все матчи 1/16 сыграли

Стали известны результаты жеребьевки 1/8 Лиги Европы. Накануне они определились в ходе жеребьевки в Ньоне (Швейцария).

Пары распределились следующим образом: "Севилья" (Испания)—"Рома" (Италия) ЛАСК (Австрия)—"Манчестер Юнайтед" (Англия) "Истанбул Башакшехир" (Турция)—"Копенгаген" (Дания) "Олимпиакос" (Греция)—"Вулверхэмптон" (Англия) "Рейнджерс" (Шотландия)—"Байер" (Германия) "Вольфсбург" (Германия)—"Шахтер" (Украина) "Интер" (Италия)—"Хетафе" (Испания) Ответную игру 1/16 финала "Зальцбург"—"Айнтрахт" (первый матч — 1:4) перенесли на 28 февраля из-за штормового предупреждения. Ранее молодежный "Локомотив" обыграл ровесников из "Зенита".