Молодежный "Локомотив" обыграл ровесников из "Зенита"

Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу москвичей.

В матче 20-го тура молодежного первенства России "Зенит" проиграл ровесникам из "Локомотива". Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу москвичей.

До игры с "Локомотивом" юные зенитовцы трижды обыгрывали соперников из "Рубина", "Спартака" и "Динамо". В матче 28 февраля единственный гол от петербуржцев забил Антон Бугорский, из московской команды точными мячами в ворота отличились Вадим Карев и Илья Грицак.

По итогам игры молодежный "Зенит" занимает 4 место с 33-мя очками.



Дзюбу внесут в заявку на матч с "Локомотивом", несмотря на травму.

Фото: пресс-служба ФК "Зенит"