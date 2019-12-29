Дзюбу внесут в заявку на матч с "Локомотивом", несмотря на травму

Врачи считают травму нападающего некритичной.

Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба все же сможет выйти на поле в матче против "Локомотива" в рамках 20-го тура Российской премьер-лиги. Днем раньше сообщалось, что футболист получил травму и воздержится от участия в игре. Сейчас же врачи говорят, что травма игрока некритична, ей будет достаточно консервативного лечения.

Как сообщило издание "Спорт-Экспресс", имя игрока появится в заявке на грядущую игру, если не случится форс-мажоров. Все 90 минут матча Дзюба провести не сможет, но выйдет на поле при острой необходимости. Тренерский штаб примет окончательное решение насчет Дзюбы в субботу перед игрой.

Семак: Матч с "Локомотивом" будет сложным и тяжелым.

Фото: пресс-служба ФК "Зенит"