Дзюба пропустит матч "Зенита" с "Локомотивом" из-за травмы

Игра состоится 29 февраля.

Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба вынужден пропустить игру с "Локомотивом" в рамках 20-го тура Российской Премьер-лиги. 26 февраля издание Sport24 узнало о том, что футболист получил травму.

Игра с москвичами пройдет 29 февраля на "Газпром Арене", футболисты выйдут на поле в 19.00. До травмы Дзюба принял участие в 26 матчах за петербургскую команду и забил 13 голов. Сами сине-бело-голубые набрали 45 очков после 19 туров и занимают лидирующую позицию в рейтинге РПЛ.

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Фото: ФК "Зенит" / "ВКонтакте"