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"Манчестер Сити" обыграл на выезде "Реал" в матче Лиги чемпионов

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Встреча завершилась с результатом 2:1.

"Манчестер Сити" обыграл на выезде "Реал" в матче Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу англичан.

Первый гол на 60-ой минуте забил Иско. На 78-ой минуте счет сравнял Габриэл Жезус. На 83-ей минуте Кевин Де Брейне реализовал пенальти и забил победный мяч.

Напомним, что игра в Мадриде состоялась в рамках 1/8 финала турнира УЕФА. Ответные встречи пройдут 17 марта.

Ранее УЕФА: Евро-2020 может быть отменено или перенесено из-за коронавируса.

Видео: YouTube/FEEL MY STYLE

Теги: лига чемпионов, манчестер сити, реал
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Спорт, Футбол в России и Европе,

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