УЕФА: Евро-2020 может быть отменено или перенесено из-за коронавируса

Об этом заявил вице-президент УЕФА Микеле Ува.

Вице-президент УЕФА Микеле Ува перечислил причины, по которым чемпионат Европы-2020 может быть перенесен или даже отменен. Уву цитирует радио Rai Radio 1 Sport 25 февраля.

По словам спортсмена, футбол должен подстраиваться под ситуацию в стране, одним из влиятельных факторов может стать набравший устрашающую мощь коронавирус. Турниры руководство старается не останавливать, но в случае ухудшения ситуации соревнования прервут.

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах 11 мировых государств, такое распределение сил в финале турнира ожидается впервые в истории. Одной из принимающих матчи стран станет и Россия, четыре игры пройдут в Петербурге.

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