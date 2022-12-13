Фанаты "Барселоны" желали смерти футболисту "Реала" во время матча

Не первый раз Винисиус Жуниор сталкивается с расизмом в Испании.

Фанаты футбольного клуба "Барселона" желали смерти футболисту "Реала" во время матча 26-го тура национального чемпионата Испании. Травле подвергся спортсмен Винисиус Жуниор. Несколько раз фанаты скандировал такой лозунг: "Винисиус, умри". Также один из тех, кто пришел на стадион в поддержку "сине-гранатовых", также выкрикивал расистские и нецензурные фразы в адрес форварда команды оппонентов. Напомним, что 22-летний бразилец также подвергся расистским оскорблениям во время матча 20-го тура чемпионата Испании против "Мальорки". Тогда игра закончилась с результатом 1:0. В сентябре прошлого года болельщики мадридского "Атлетико" оскорбляли Винисиуса на расовой почве во время матча Ла Лиги. В январе 2023 года группа фанатов столичного клуба разместила на мосту оскорбительный баннер в адрес "Реала". Они повесили фигуруфутболиста Винисиуса перед очной встречей команд в Кубке Испании.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости Спорт