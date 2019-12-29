Семак: Матч с "Локомотивом" будет сложным и тяжелым

Москвичей Семак назвал опытной командой, отлично действующей в быстрых атаках.

Накануне игры петербургского "Зенита" с московским "Локомотивом" главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак рассказал о готовности футболистов и соперниках. Беседу с тренером опубликовала пресс-служба "Зенита".

Семак отметил, что к грядущему матчу, который команда считает сложным и тяжелым, идет стандартная подготовка. Москвичей Семак назвал опытной командой, отлично действующей в быстрых атаках. "Зенит" как и обычно настроен на победу. Тренер рассказал, что нападающий Артем Дзюба на данный момент занимается по индивидуальной программе и пропустит матч с "Локомотивом" – игрок почувствовал боль во втором тайме заключительной игры сборов.



Кроме того, как говорит Семак, травмированный Далер Кузяев только вышел на общие тренировки и пока не готов играть, в скором времени там ожидают и Олега Шатова. При этом все еще восстанавливается вернувшийся после реабилитации Эмануэль Маммана.



Ранее Сергей Семак оценил гол Малкома в матче с "Кайратом".

Фото: ФК "Зенит" / "ВКонтакте"