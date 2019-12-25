Сергей Семак оценил гол Малкома в матче с "Кайратом"

В понедельник, 17 февраля, "Зенит" провел два матча.

Сергей Семак оценил игру "Зенита" в товарищеских матчах во время сборов в Турции. Игру с "Аланией" тренер назвал "неплохой", а о матче с "Кайратом" высказался неоднозначно.

Оценивать состояние сине-бело-голубых в целом наставник не стал, так как впереди еще один игровой день.

В сегодняшнем матче с "Кайратом" игроки "Зенита" обыграли соперника со счетом 3:1. Автором одного из голов стал Малком, тренер назвал его гол "красивым". С августа футболист восстанавливается после травмы.

"Постараемся, если не будет форс-мажора, то в следующем матче он сыграет 90 минут. С нашими докторами и реабилитологами обсуждали этот вопрос. В принципе, он нормально готов, но мы страхуемся, чтобы не было переутомления", — сказал Семак.

Ранее Малком заявил о том, что на поле планирует вернуться 29 февраля.

Фото: пресс-служба ФК "Зенит"