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Сергей Семак оценил гол Малкома в матче с "Кайратом"
Сегодня, 20:30
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Сергей Семак оценил гол Малкома в матче с "Кайратом"

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В понедельник, 17 февраля, "Зенит" провел два матча.

Сергей Семак оценил игру "Зенита" в товарищеских матчах во время сборов в Турции. Игру с "Аланией" тренер назвал "неплохой", а о матче с  "Кайратом" высказался неоднозначно.

Оценивать состояние сине-бело-голубых в целом наставник не стал, так как впереди еще один игровой день. 

В сегодняшнем матче с "Кайратом" игроки "Зенита" обыграли соперника со счетом 3:1. Автором одного из голов стал Малком, тренер назвал его гол "красивым". С августа футболист восстанавливается после травмы. 

"Постараемся, если не будет форс-мажора, то в следующем матче он сыграет 90 минут. С нашими докторами и реабилитологами обсуждали этот вопрос. В принципе, он нормально готов, но мы страхуемся, чтобы не было переутомления",

— сказал Семак.

Ранее Малком заявил о том, что на поле планирует вернуться 29 февраля. 

Фото: пресс-служба ФК "Зенит"

Теги: зенит, малком
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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