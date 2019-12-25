Малком надеется сыграть за "Зенит" в конце февраля

Также футболист поделился тем, что хочет войти в историю клуба.

Нападающий "Зенита" рассказал о том, как проходит его реабилитацию. Футболист дал интервью бразильскому изданию Yahoo Esportes.

На данный момент, по мнению игрока, он не готов выйти на поле, так как нужно улучшить физическую форму. Но, судя по его словам, спортсмен готов выйти за "Зенит" 29-го февраля. В этот день состоится игра с "Локомотивом".

Малком отметил, что он планирует использовать все то, что узнал во время игры в "Барселоне". Форвард намерен войти в историю клуба, забить много голов, завоевать титулы и войти в историю Лиги чемпионов.

"Петербург по-настоящему европейский и прекрасный город, меня очень тепло приняли команда и ее болельщики. Я счастлив быть здесь", - сказал футболист.

По мнению игрока, у "Зенита" есть шансы на то, чтобы стать победителями Кубка России и Чемпионата России.

Напомним, бразильский футболист перешел к сине-бело-голубым в августе 2019 года. Через несколько недель нападающий получил травму и до сих пор проходит восстановление.

Фото: ФК "Зенит" / ВКонтакте