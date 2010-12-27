Малкома прооперировали в Финляндии

Полузащитник не сыграет до зимней паузы сезона-2019/20.

В четверг, 10 октября, стало известно о том, что полузащитника "Зенита" Малкома успешно прооперировали в Финляндии. Об этом сообщает пресс-служба петербургского клуба.

Известно, что ранее медицинский штаб ФК "Зенит" принял решение прооперировать игрока после многочисленных консультаций с ведущими медицинскими центрами Европы и России. В пресс-службе отметили, что операция прошла успешно. Малком будет восстанавливаться по индивидуальной программе.

Полузащитник не сыграет до зимней паузы сезона-2019/20.

Ранее мы сообщали о том, что РФС анонсировал матч "Зенита" с "Томью".

Фото:фк зенит