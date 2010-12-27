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Матч "Зенита" с "Томью" состоится 30 октября
Сегодня, 18:30
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himif

Матч "Зенита" с "Томью" состоится 30 октября

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Это будет одна из семи игр 1/8 финала Олимп-Кубка России.

Российский футбольный союз выложил расписание игр 1/8 финала Олимп-Кубка России. Все семь матчей состоятся 30 октября.

Игра "Зенита" с "Томью" также состоится 30 октября и начнется в 20:00 на "Газпром Арене" по петербургскому времени.

Помимо состязания петербургского клуба с томским в 1/8 будут игры "ЦСКА" и "Уфы", "Спартака и Ростова", "Ахмата" и "Луча" и других футбольных команд.

О начале продажи билетов будет объявлено дополнительно.

Ранее Piter.tv писал про воспитанника "Зенита", рассказавшего о предложении уступить в договорном матче за 500 тыс. рублей.

Фото: Piter.tv

Теги: зенит, олимп-кубок россии, томь
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Футбол в России и Европе, Зенит,

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