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Воспитанник "Зенита" рассказал о предложении уступить в договорном матче за 500 тыс. рублей
Сегодня, 20:12
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Воспитанник "Зенита" рассказал о предложении уступить в договорном матче за 500 тыс. рублей

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Это было в 2014-2015 гг.

Воспитанник футбольного клуба "Зенит" Басель Аблулфаттах рассказал о том, что ему предлагали принять участие в договорном матче. В этот момент молодой человек выступал за петербургское "Динамо". Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу "Рашен Football". 

По словам Аблутфаттаха, за матч предлагали около 500 тыс. рублей. 

"Звонили всем футболистам. Все сказали, что не согласились, но есть подозрение, что кто-то все же согласился. Это был "ставочный" договорняк, кажется, надо было проиграть первый тайм в один гол", 

- поделился экс-футболист. 

Молодой человек был в составе петербургского "Динамо" в 2014-2015 годах. На тот момент зарплата футболист, по его словам, составляла 50 тыс. рублей в месяц. Защитник закончил свою футбольную карьеру в 2016 году. 

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Фото: соцсети 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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