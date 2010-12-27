Воспитанник "Зенита" рассказал о предложении уступить в договорном матче за 500 тыс. рублей

Это было в 2014-2015 гг.

Воспитанник футбольного клуба "Зенит" Басель Аблулфаттах рассказал о том, что ему предлагали принять участие в договорном матче. В этот момент молодой человек выступал за петербургское "Динамо". Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу "Рашен Football".

По словам Аблутфаттаха, за матч предлагали около 500 тыс. рублей.

"Звонили всем футболистам. Все сказали, что не согласились, но есть подозрение, что кто-то все же согласился. Это был "ставочный" договорняк, кажется, надо было проиграть первый тайм в один гол",

- поделился экс-футболист.

Молодой человек был в составе петербургского "Динамо" в 2014-2015 годах. На тот момент зарплата футболист, по его словам, составляла 50 тыс. рублей в месяц. Защитник закончил свою футбольную карьеру в 2016 году.

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