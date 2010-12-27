Жирков признан лучшим сентябрьским игроком "Зенита"

Болельщики петербургского футбольного клуба сделали свой выбор: по итогам сентября лучшим игроком "Зенита" стал полузащитник ФК и сборной России Юрий Жирков. Об этом говорится в пресс-службе клуба.
Футболист набрал 35,17% голосов респондентов.
На второе место вышел Артем Дзюба с 28,12%, третье занял Себастьян Дриусси – за него проголосовало 10,62% фанатов.
В сентябре Жирков отыграл в четырех матчах, забил заключительный победный гол "Спартаку" и сделал результативную передачу в игре с "Арсеналом".
Приз лучшему футболисту клуба от фанатов и партнера игр "G-Drive" вручается каждый месяц по итогам сезона. Лучшим игроком июля и августа был признан нападающий Артем Дзюба.
Голосовать за своего футбольного фаворита может любой подписчик официального сообщества "Зенита" ВКонтакте после окончания каждой официальной встречи клуба.
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Фото: fc-zenit.ru
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