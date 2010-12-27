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Место Малкома в "Зените" мог занять Ляказетт
Сегодня, 14:42
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Место Малкома в "Зените" мог занять Ляказетт

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Кадровые перестановки летом могли принять другой поворот.

Российский футбольный агент Дмитрий Чельцов рассказал, что в состав "Зенита" летом мог попасть французский нападающий Александр Ляказетт. Такой информацией он поделился в интервью порталу "Спорт. Бизнес Online".

Агент отметил, что предлагал Ляказетта спортивному директору "Зенита" Хавьеру Рибалте, на что тот ответил отказом: футболист оценивался в 68 миллионов. Чельцов предположил, что за французского форварда можно было бы сторговаться до 50-55 миллионов.

Спустя некоторое время после отказа от француза петербургский клуб взял в состав Малкома из "Барселоны" за удобную сумму. Футболисту назначили зарплату в 7-8 миллионов евро в год. 

"Не знаю, кто сильнее: один крайний полузащитник, другой нападающий. Малком моложе, но Лаказетт — легенда "Лиона" и игрок основы "Арсенала", а не запасной в "Барселоне", который сидел под Месси", – отметил агент.

Малком успел сыграть за "Зенит" только два матча с августа. Сейчас футболист травмирован, ранее Семак исключил его участие в матче с "Бенфикой"

Фото: ru.wikipedia.org

Теги: зенит, малком
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Футбол в России и Европе, Зенит,

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