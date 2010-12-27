Сергей Семак: "Проблемы – это часть нашей работы"

Тренер петербургского клуба рассказал о Малкоме и слишком дорогом игроке "Бенфики".

Завтрашний матч тренер "Зенита" на предмачтевом брифинге назвал долгожданным праздником. Команда, отметил Семак, готова к игре, несмотря на сложности.

"Бенфика" – одни из лидеров португальского футбола. Это доминирование и стремление быть лучше. Это видно по их играм и результатам. Нас ждет интересная игра. И мы сделаем все, чтобы играть как можно лучше", – отметил Семак.

Не скрылся от тренера и вопрос о защитнике португальского соперника Алехандро Гримальдо, который мог бы пополнить состав ФК "Зенит". Семак признался, что игрок действительно был интересен петербургскому клубу, но оказался непозволительно дорогим. Тренер отметил, что ждет опасности не только от сильного португальского игрока, но и от всей команды-оппонента в целом.

Неутихающие вопросы о полузащитнике клуба Малкоме тренер закрыл однозначным ответом: завтра на поле игрок не появится.

"Случается, что травм бывает гораздо больше в определенный период времени. Этот игрок нам очень важен, мы хотели бы его видеть с нами, но проблемы – это часть нашей работы", – сказал тренер.

Ранее Бранислав Иванович высказался о грядущем матче.

Фото: fc-zenit.ru