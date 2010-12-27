Бранислав Иванович: "Готов отдать все на поле"

Капитан "Зенита" высказался о завтрашнем матче, соперниках и самом важном мяче.

Капитан клуба "сине-бело-голубых" Бранислав Иванович ответил на некоторые вопросы на предматчевом брифинге.

Футболист признался, что грядущий матч команда давно ждет. Для "Зенита" это первая домашняя игра за длительное время, а соперников Иванович считает очень опасной командой.

"Это клуб с большой историей. Но мы всегда относимся с уважением к сопернику, верим в себя и знаем, что нужно сделать, чтобы победить. Все настроены и ждем хорошего результата".

К вопросу о физическом и психологическом состоянии после провального матча с "Локомотивом" капитан коротко сказал, что работа футболиста – уставать и быстро восстанавливаться. Иванович отметил, что в Лиге чемпионов не бывает причин не показать свой максимум.

Перед матчем с "Бенфикой" вспомнился и забитый Ивановичем мяч в составе "Челси" португальцам в финале Лиги Европы.

"Это один из самых важных мячей, которые я забил. Помню, как сложно было против "Бенфики". Они всегда хотят побеждать. Спасибо за воспоминания, завтра будет новая история. Готов отдать все на поле", – пообещал капитан.

Ранее мы писали, что матч "Зенит"-"Бенфика" продлит работу петербургского метро.

Фото: fc-zenit.ru