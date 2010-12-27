"Зенит" минимально уступил "Локомотиву". Во всем виноват VAR

На ход матча значительно повлияла система повторов видео, после чего были отменены два забитых мяча.

Матч в Москве действительно носил принципиальный характер – и "Зенит", и "Локомотив" представляют Россию в Лиге чемпионов и идут в лидирующей группе РПЛ. Однако первый тайм встречи прошел под знаком борьбы – команды ударяли по воротам меньше, чем боролись за мяч. Однако два опасных момента за период все-таки произошли: Жоау Мариу ударил в перекладину, а гол Федора Смолова отменили из-за нарушения на игроке "Зенита".

Разочарованный форвард в перервые обменялся колкостями с Олегом Шатовым и посетовал на более благоприятное расписание для "Зенита".

"Иди в мини-футбол играй!" "Еще бы, против "Зенита" засчитали гол… Календарь под них выстраивают. Можно сразу им отдать первое место, а мы за второе будем бороться" – высказался Смолов.

Однако второй тайм сложился для москвичей более успешно. На 48-й минуте с передачи Смолова гол забил Гжегож Крыховяк. Удар поляка с тридцати метров не смог парировать голкипер петербуржцев Андрей Лунев. После забитого мяча "железнодорожники" стали играть на контратаках.

В дополнительное время вратарь "сине-бело-голубых" навесил во вратарскую, где мяч в ворота хозяев направил-таки Роберт Мак, забивавший "Енисею" и "Рубину".

Однако после повторного просмотра момента по системе VAR гол "Зенита" был отменен. Выяснилось, что Алексей Сутормин сыграл рукой в штрафной "Локомотива".

Пока по итогам 11-го тура в турнирной таблице РПЛ установилось "троевластие" – у "Ростова", "Локомотива" и "Зенита" по 23 очка. Однако ниже по рангу расположились ЦСКА и "Краснодар", которые могут возглавить чемпионат в случае успешных воскресных матчей.

Следующую встречу "сине-бело-голубые" проведут в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов. На "Газпром-Арену" вечером пожалует лиссабонская "Бенфика". Из-за позднего начала матча метро Петербурга продлит режим работы.

Фото: Вячеслав Евдокимов / fc-zenit.ru