"Зенит" пропустил от Смолова в Москве. Однако на табло – ничья

Гол нападающего "Локомотива" оказался не засчитан.

В 19:00 в Москве начался матч 11-го тура футбольной РПЛ между "Зенитом" и московским "Локомотивом". После первого тайма на табло – нулевая ничья. Период запомнился обоюдоострой игрой в центре поля. Игра велась с оглядкой на свои ворота – команды мало ударяли во воротам и шли в борьбу.

На 20-й минуте предупреждение заработал игрок "Локомотива" Крыховяк. Через 18 минут "железнодорожник" Жоау Мариу отобрал мяч у Дриусси, отдал пас на Смолова и нападающий открыл счет в матче. Однако вскоре гол был отменен после просмотра видеоповтора: игрок сфолил на футболисте "Зенита".

После первого тайма – 0:0.

Ранее мы объявили стартовый состав "сине-бело-голубых" на матч.

Фото: ФК "Зенит"