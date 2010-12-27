Стал известен состав "Зенита" на матч с "Локомотивом"

Начало встречи на "РЖД Арене" – 19:00.

В сети появился официальный состав петербургского "Зенита" на очередной матч Российской Премьер-Лиги. С первых минут в выездной встрече против московского "Локомотива" примут участие Андрей Лунев, Дуглас Сантос, Бранислав Иванович, Ярослав Ракицкий, Вячеслав Караваев, Юрий Жирков, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Себастьян Дриусси, Сердар Азмун и Артем Дзюба.

В запасе – Михаил Кержаков, Александр Васютин, Йордан Осорио, Эмануэль Маммана, Игорь Смольников, Матиас Краневиттер, Далер Кузяев, Олег Шатов, Александр Ерохин, Роберт Мак и Алексей Сутормин.

Петербургский клуб в настоящее время возглавляет турнирную таблицу РПЛ.

Ранее стало известно, что "Зенит"-2 разошелся миром с "Ленинградцем" в матче 11-го тура ПФЛ – 0:0.

Фото: fc-zenit.ru