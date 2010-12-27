Метро поработает дольше ради фанатов "Зенита"

График работы изменится лишь один раз – в ночь со следующей среды на четверг.

"Новокрестовская", "Беговая" и "Крестовский остров" проработают до часа ночи на вход в ночь со 2 на 3 октября, сообщается в пресс-службе Метрополитена. Изменения в работу метро внесли из-за футбольного матча "Зенит"-"Бенфика", который начнется в 22.00. Так болельщикам будет легче добраться домой после поздней игры.

Остальные станции закроются на вход по обычному графику, на выход – после последних поездов с пассажирами.

Ранее Piter.tv делился комментарием Сергея Семака по матчу "Зенита" с "Енисеем".

Фото: Piter.tv