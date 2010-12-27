Сергей Семак прокомментировал матч "Зенита" с "Енисеем"

Тренер считает, что шансы и силы клубов были равны.

Тренер "Зенита" Сергей Семак поделился впечатлениями от игры петербургского клуба с "Енисеем". Матч прошел в Красноярске 25 сентября. Интервью с наставником появилось на официальном сайте сине-бело-голубых.

"Кубковая игра, говорили, что будет очень сложный матч. Силы и шансы были абсолютно равны. Мы играли в гостях, "Енисей" был предельно мотивирован", - сказал Семак.

Также наставник отметил, что большая часть игроков осталась в Петербурге, кому-то требовался отдых, кто-то - из-за травм.

По мнению Семака, "Зенит" действовал лучше во втором тайме в защите и атаке. В первом оборона была не такой надежной, как хотелось бы, но по итогу - удалось победить в сложном матче.

Напомним, петербургский клуб победил со счетом 2:1.

Также впечатлениями от матча поделился полузащитник сине-бело-голубых Роберт Мак.

Фото: ФК "Зенит"