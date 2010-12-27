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Сергей Семак прокомментировал матч "Зенита" с "Енисеем"
Сегодня, 20:58
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Сергей Семак прокомментировал матч "Зенита" с "Енисеем"

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Тренер считает, что шансы и силы клубов были равны.

Тренер "Зенита" Сергей Семак поделился впечатлениями от игры петербургского клуба с "Енисеем". Матч прошел в Красноярске 25 сентября. Интервью с наставником появилось на официальном сайте сине-бело-голубых. 

"Кубковая игра, говорили, что будет очень сложный матч. Силы и шансы были абсолютно равны. Мы играли в гостях, "Енисей" был предельно мотивирован",

- сказал Семак.

Также наставник отметил, что большая часть игроков осталась в Петербурге, кому-то требовался отдых, кто-то - из-за травм. 

По мнению Семака, "Зенит" действовал лучше во втором тайме в защите и атаке. В первом оборона была не такой надежной, как хотелось бы, но по итогу - удалось победить в сложном матче. 

Напомним, петербургский клуб победил со счетом 2:1. 

Также впечатлениями от матча поделился полузащитник сине-бело-голубых Роберт Мак. 

Фото: ФК "Зенит"

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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