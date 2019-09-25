Полузащитник "Зенита" Роберт Мак поделился эмоциями от победы в Красноярске

Футболист принес очки команде в последних двух матчах сине-бело-голубых.

Игрок петербургского футбольного клуба "Зенит" Роберт Мак поделился впечатлениями от игры с "Енисеем". Матч прошел на выезде 25 сентября. Полузащитник забил один гол в ворота противника.

"Надо сказать, что игра сложилась непросто. <...> Я рад, что мне предоставляются шансы. На матче с "Рубином" мне выпал первый шанс, сегодня второй, и я рад, что сумел забить во второй игре подряд", - сказал футболист.

По словам Мака, матч был непростым, и "Зенит" постарался проявить себя с лучшей стороны. На следующей неделе в Петербурге пройдет первый матч в рамках Лиги чемпионов, однако пока сине-бело-голубые готовятся к игре с "Локомотивом". Она состоится в субботу, 28 сентября.

Напомним, "Зенит" обыграл "Енисей" со счетом 2:1 в матче Кубка России. Авторами голов стали Роберт Мак и Алексей Сутормин.

Видео: "Зенит ТВ" / YouTube