Взятие Казани. "Зенит" разгромил "Рубин" с тремя отмененными голами

Несмотря на неоднозначные судейские решения, матч закончился уверенной победой петербургского клуба.

Ничто не предвещало разгрома. Матч 10-го тура РПЛ носил для двух команд носил в некотором роде принципиальный характер – казанский "Рубин" не раз портил настроение "сине-бело-голубым" как дома, так и на выезде.

Первый тайм встречи в Петербурге можно запомнить по обоюдоострым атакам клубов, но главным событием все равно стали отмененные голы Дзюбы и Дриусси. Судья встречи Сергей Карасев отменил забитые мячи из-за офсайдов.

Второй тайм продолжился под диктовку петербургского клуба. Подачу Олега Шатова замкнул Бранислав Иванович, проводящий 101-й матч за клуб. С этим его поздравили болельщики, праздновавшие 39-летие фанатского объединения. Потом дважды отличился новичок петербуржцев Алексей Сутормин, признанный лучшим игроком матча. Переход игрока в Петербург стал главным трансферным "триллером" этого лета.

На этом "сине-бело-голубые" не остановились. На 82-й минуте с паса Артема Дзюбы отличился полузащитник Роберт Мак, вышедший на замену четырьмя минутами ранее. За четыре минуты до конца основного времени матча пятый гол в ворота Юрия Дюпина забил Олег Шатов, подкарауливший голкипера на отскоке.

В дополнительное время пришедших 43598 зрителей порадовал Артем Дзюба, забивший шестой мяч. Но радость была недолгой – гол снова отменили из-за офсайда, в который уже попал Роберт Мак. Итого – 5:0 в пользу "Зенита".

Команда набрала 23 очка и временно возглавила турнирную таблицу РПЛ после 10 игр. Однако на втором месте идет "Краснодар", у которого одна игра в запасе. В воскресенье "быки" сыграют против московских армейцев на выезде.

Следующий матч петербургский клуб проведет на выезде в рамках Кубка России по футболу. Соперником "Зенита" станет "Енисей". Игра состоится 25 сентября в 15:30. Через три дня "сине-бело-голубые" отправятся в Москву на матч 11-го тура РПЛ против "Локомотива", а ближайший домашний матч пройдет 2 октября. В рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов на "Газпром Арену" пожалует лиссабонская "Бенфика".

Фото, видео: Piter.TV