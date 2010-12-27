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"Зенит" дважды забил "Рубину". Однако после первого тайма – "нули"
Сегодня, 20:04
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arteliseev

"Зенит" дважды забил "Рубину". Однако после первого тайма – "нули"

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Пока в матче 10-го тура РПЛ – нулевая ничья.

В субботнем матче на "Газпром-Арене" между петербургским клубом и "Рубином" завершился первый тайм. Об этом рассказал корреспондент Piter.TV.

Пока счет на табло – 0:0. Однако в матче были два момента, завершившиеся забитыми мячами в ворота казанского клуба. Первый эпизод произошел на 24-й минуте: после ошибки голкипера казанцев Дюпина точный удар нанес Артем Дзюба. Однако гол был отменен из-за офсайда Бранислава Ивановича, играющего 101-й матч за петербургский клуб. 

На 42-й минуте Себастьян Дриусси снова заставил вратаря казанцев вынимать мяч из сетки ворот, однако во втором эпизоде в офсайде был Артем Дзюба, отдавший пас игроку "Зенита". 

Фото: Piter.TV

Теги: зенит, рпл, футбол
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Футбол в России и Европе, Зенит,

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