"Зенит" дважды забил "Рубину". Однако после первого тайма – "нули"

Пока в матче 10-го тура РПЛ – нулевая ничья.

В субботнем матче на "Газпром-Арене" между петербургским клубом и "Рубином" завершился первый тайм. Об этом рассказал корреспондент Piter.TV.

Пока счет на табло – 0:0. Однако в матче были два момента, завершившиеся забитыми мячами в ворота казанского клуба. Первый эпизод произошел на 24-й минуте: после ошибки голкипера казанцев Дюпина точный удар нанес Артем Дзюба. Однако гол был отменен из-за офсайда Бранислава Ивановича, играющего 101-й матч за петербургский клуб.

На 42-й минуте Себастьян Дриусси снова заставил вратаря казанцев вынимать мяч из сетки ворот, однако во втором эпизоде в офсайде был Артем Дзюба, отдавший пас игроку "Зенита".

Фото: Piter.TV