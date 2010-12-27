Фанаты "Зенита" поблагодарили Ивановича на сербском за 100 сыгранных матчей

Нынешний капитан "сине-бело-голубых" перешел в клуб в 2017 году.

На субботний матч против "Рубина" капитан петербургского "Зенита" Бранислав Иванович вышел в футболке "сине-бело-голубых" в 101-й раз. В честь этого события фанаты развернули баннер, на котором на сербском языке поблагодарили защитника.

Иванович присоединился к "Зениту" в 2017 году. В город на Неве защитник приехал из английского "Челси", цвета которого защищал до этого девять лет. Перед отъездом в Англию Иванович успел сыграть один сезон за московский "Локомотив" .

В составе "Зенита" игрок выиграл чемпионат России и три раза входил в список 33 лучших футболистов РПЛ. Больше всего трофеев игрок выиграл вместе с клубом из Туманного Альбиона. С "Челси" он взял кубок Лиги Чемпионов, Лигу Европы, Суперкубок и Кубок Англии, а также три раза становился чемпионом АПЛ.

Фото: Piter.TV