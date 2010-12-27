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"Зенит" начал матч против "Рубина" с минуты молчания
Сегодня, 19:29
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Rybka123

"Зенит" начал матч против "Рубина" с минуты молчания

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Футболисты почтили память бывшего защитника клуба, который скончался после продолжительной болезни.

На этой неделе не стало экс-футболиста "Зенита" Фернандо Риксена. Игрок скончался в шотландском хосписе в возрасте 43 лет. Перед игрой с казанским "Рубином" на "Газпром-арене" была объявлена минута молчания, во время которой на экране  стадиона транслировали снимки игрока и надпись "Помним".
Риксен выступал за "Зенит" с 2006 по 2009 год. Он провел в составе сине-бело-голубых 45 матчей, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Вместе с петербургской командой он завоевал три награды — Кубок чемпионов России, Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.
С 2013 года он страдал от бокового амиотрофического склероза. В последние годы болезнь лишила спортсмена возможности говорить и двигаться. Футболист скончался 18 сентября.
Фото: Piter.TV, ФК "Зенит"

 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Футбол в России и Европе, Зенит,

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