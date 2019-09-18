Футболист Фернандо Риксен: биография, карьера в "Зените", история болезни

Экс-футболист "Зенита" Фернандо Риксен скончался в возрасте 43 лет в шотландском хосписе. Около шести лет назад у полузащитника диагностировали смертельную болезнь — боковой амиотрофический склероз.

Голландский футболист Фернандо Риксен за свою жизнь успел поиграть во многих клубах, в том числе в петербургском "Зените" и в составе национальной сборной Нидерландов. Из спорта Риксену пришлось уйти в 2013 году из-за болезни.

Детство Фернандо Риксена

Футболист родился летом 1976 года в нидерландском городе Херлен. В пять лет родители записали его в академию клуба EXC. До 1993 года Фернандо успел поиграть за "Роду", "Фортуну Sittard" и РКОНС. На профессиональный уровень футбол в жизни Фернандо вышел в 1993 году, когда его перевели из молодежной команды "Фортуна" в состав взрослых игроков.

Спортивная карьера Фернандо Риксена

В команде "Фортуна Sittard" Риксен играл вплоть до 1998 года. По трансферу он попал в "Алкмар Занстрек", где провел два года. Тренер регулярно выпускал игрока на поле, не заставляя того ждать замену на скамье запасных. За 92 игры спортсмен забил 12 голов.

Через два года Фернандо попал в шотландский клуб "Рейнджерс". Команда базировалась в Глазго, Фернандо переехал туда в 2000-м и следующие 6 лет показывал отличные результаты на поле. В эти годы ФК получил два Кубка чемпионата Шотландии, два Кубка Шотландии и три Кубка Шотландской лиги.

Фернандо Риксен в "Зените"

В 2006 году шотландский клуб "Рейнджерс" принимает предложение петербургского "Зенита" об аренде Фернандо Риксена. Риксен и сам соглашается выступать за "Зенит", первый год он играет по договору аренды, а затем российский клуб выкупает спортсмена.

В первый год Риксен за 14 матчей забил два гола. Когда он стал полноправным футболистом команды, его показатели несколько ухудшились, но он в сезоне 2006/2007 он стал чемпионом России по футболу.

За годы, проведенные в петербургской команде, Риксен отметился многочисленными драками с другими футболистами. В первый раз он травмировал на поле бывшего коллегу из "Рейнджерсов" Криса Берка. Через две недели Фернандо устроил "кулачный бой" с капитаном "Зенита" Владиславом Радимовым. В 2007 году конфликт повторился. Решением руководства конфликт было решено замять.

В следующие два года руководство "Зенита" узнает, что спортсмен пристрастился к алкоголю и наркотикам. Из-за многочисленных дисциплинарных нарушений его сначала понижают до резервистов, а затем и вовсе прекращают действие контракта. После этого Риксен возвращается в "Фортуну", откуда начался его карьерный путь.

В 2013 году Риксен презентовал свою автобиографическую книгу "Борьба", в которой поведал все о спортивной карьере с многочисленными подробностями о жизни в России и о его коллегах по полю. В частности, это касается поведения Андрея Аршавина.

Личная жизнь Фернандо Риксена

Первый брак Риксена быстро распался, за ним последовали судебные тяжбы, детей от первого брака у спортсмене нет. Счастье Риксену принесла вторая супруга, русская девушка по имени Вероника. Знакомство состоялось, вероятно, когда футболист играл в "Зените". Вероника Веселова стала для Фернандо надежной опорой и поддержкой, а в 2012 году подарила супругу дочь Изабеллу. Семья футболиста не приняла его русскую жену, но это никак не помешало их браку.

Болезнь Фернандо Риксена

Впервые о своей болезни спортсмен рассказал в 2013 году в студии нидерландского ТВ. В какой-то момент интервью момент он не смог издать ни звука, в его глазах читался ужас и растерянность. Тогда редактор Винсент де Врис заявил на весь мир, что Фернандо страдает от бокового амиотрофического склероза (БАС), против которого медицина бессильна. Болезнь постоянно прогрессирует, поражает центральную нервную систему, мышцы со временем атрофируется и парализуются. Врачи отводили спортсмену не больше полутора лет.

"Зенит", как и многие другие, не остался безучастным и организовал для Фернандо лечение в Санкт-Петербурге. А в январе 2018 года футбольный клуб "Фортуна" установил бывшему коллеге прижизненный памятник.

В мае 2018 года состояние здоровья Фернандо резко ухудшилось, он перестал говорить. Еще через полгода мужчина оказался в больнице, через два месяца его перевели в хоспис.

В начале июня этого года Риксен объявил о прощальном вечере, который прошел в одном из отелей Глазго. Поклонники думали, что таким образом он хочет попрощаться и прибегнуть к эвтаназии, которая разрешена в Нидерландах. Однако, спортсмен не стал этого делать и умер 18 сентября после продолжительной болезни.

Instagram жены Риксена

Фото: Instagram/ veronikaricksen

ВК/ ФК "Зенит"



Видео: YouTube/ Twan Spierts, Rangers Football Club (Official), RTL, RTV Oost