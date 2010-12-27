Скончался бывший футболист "Зенита" Фернандо Риксен

Игрок выступал за "сине-бело-голубых" с 2006 по 2009 гг.

Экс-футболист "Зенита" Фернандо Риксен скончался в возрасте 43 лет в шотландском хосписе. Об этом клуб с Невы сообщил в своем телеграмм-канале.

Около шести лет назад у полузащитника диагностировали смертельную болезнь — боковой амиотрофический склероз. Это заболевание центральной нервной системы, из-за которого футболист лишился возможности передвигаться и говорить. В июне он устроил у себя в палате вечеринку в честь дня рождения дочери, на котором игрока сняли в больничной кровати. Позднее футболисты и тренерский штаб "Зенита" поддержали смертельно больного Риксена, опубликовав снимок с плакатом "Никогда не сдавайся, Фернандо".

Фернандо играл за "Зенит" с 2006 по 2009 гг. За это время он провел в составе сине-бело-голубых 45 матчей, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Вместе с петербургской командой он завоевал три награды — Кубок чемпионов России, Кубок УЕФА и Суперкубок страны.

Фото: ФК "Зенит"