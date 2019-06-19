Умирающий экс-футболист "Зенита" устроил вечеринку в честь дня рождения дочери

Девочку ждал приятный сюрприз: шары, подарки и угощения.

Экс-футболист "Зенита" Фернандо Риксен устроил в хосписе вечеринку в честь дня рождения дочери. На видеозаписи, которую опубликовала супруга спортсмена видно, как девочка заходит в украшенную шарами и плакатами палату, а на столе ее ждут подарки и угощения.

"Лучший папа, лучший сюрприз на свете. Спасибо, что сделал ее счастливой", — подписала ролик Вероника Риксен.

Около шести лет назад у Фернандо диагностировали смертельную болезнь — боковой амиотрофический склероз. Это заболевание центральной нервной системы, из-за которого футболист лишился возможности передвигаться и говорить. В настоящий момент он лежит в шотландском хосписе и общается с окружающими с помощью синтезатора речи.

Фернандо Риксен играл за "Зенит" с 2006 по 2009 гг. В составе сине-бело-голубых он стал чемпионом России и обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА.

Ранее бывший полузащитник "Зенита" Фернандо Риксен заявил, что больше не хочет бороться с неизлечимой болезнью.

Видео: Instagram / veronikaricksen