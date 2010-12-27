Футболисты и тренерский штаб "Зенита" поддержали смертельно больного Риксена

Сегодня, 28 июня, в Глазго пройдет благотворительный вечер в честь спортсмена.

Футболисты, тренерский штаб и генеральный директор "Зенита" Александр Медведев поддержали бывшего полузащитника клуба Фернандо Риксена. Они сфотографировались на фоне плаката с изображением футболиста и надписью "Никогда не сдавайся, Фернандо". Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Сегодня, 28 июня, в Глазго пройдет благотворительный вечер в честь смертельно больного спортсмена. Ранее Риксен сообщил в своем Instagram, что бороться ему становится все сложнее, поэтому это будет последний его вечер.

Привет. У меня особенный вечер 28-го. Так как мне становится очень трудно, это будет моя последняя ночь. Приходите и сделайте эту ночь запоминающейся. Надеюсь, скоро увидимся, Фернандо. Фернандо Риксен

В настоящий момент бывший полузащитник "Зенита" находится в шотландском хосписе. Около шести лет назад ему диагностировали боковой амиотрофический склероз. Это заболевание центральной нервной системы, из-за которого Риксен лишился возможности передвигаться и говорить.

Фернандо играл за "Зенит" с 2006 по 2009 гг. За это время он провел в составе сине-бело-голубых 45 матчей, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Вместе с петербургской командой он завоевал три награды — Кубок чемпионов России, Кубок УЕФА и Суперкубок страны.

Ранее мы писали, что болельщики "Зенита" посвятили граффити смертельно больному Риксену.

Фото: fc-zenit.ru