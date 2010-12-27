Портрет футболиста с надписью "Никогда не сдавайся" появился в одном из районов Петербурга.

Болельщики "Зенита" посвятили граффити смертельно больному Риксену. Портрет футболиста с надписью "Никогда не сдавайся" появился в одном из районов Петербурга. Фото опубликовано в Instagram Вероники Риксен.

Супруга спортсмена поблагодарила создателей граффити за поддержку. Она показала фотографию с изображением мужу. По словам Вероники, он заплакал.

Сейчас Фернандо Риксен находится в шотландском хосписе. Около шести лет назад у него диагностировали боковой амиотрофический склероз. Это заболевание центральной нервной системы, из-за которого футболист больше не может передвигаться и разговаривать.

Ранее умирающий экс-футболист "Зенита" устроил вечеринку в честь дня рождения дочери.

Фото: Twitter / Russian ultras, Instagram / veronikaricksen