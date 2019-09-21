Сделано в Ленинграде: Зенитовский "Cектор 33" празднует день рождения

Число "33" является неотъемлемой частью и символом фанатов петербургского клуба.

В субботу, 21 сентября, фанатскому движению ФК "Зенит" исполнилось 39 лет. В честь этого события болельщики перед игрой с "Рубином" развернули на трибунах огромный плакат. На нем художники изобразили двух кузнецов, которые молотами отбивают на щите цифру "33". Видео внушительного перформанса удалось заснять нашему корреспонденту.

Число "33" является неотъемлемой частью и символом фанатов петербургского клуба. Неформальное название "33 сектор" появилось еще в прошлом веке, когда "Зенит" выступал на стадионе им. С.М. Кирова, где данные места отводились для болельщиков "сине-бело-голубых".

Напомним, что сегодня "Зенит" играет против "Рубина" в рамках 10-го тура РПЛ. В стартовом составе петербуржцев вышел защитник и капитан Бранислав Иванович, который проводит за клуб 101-й матч.

Фото, видео: Piter.TV