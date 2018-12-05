Сегодня свой день рождения празднуют фанаты "Зенита"

Первый поезд с болельщиками "Зенита" в Москву выехал именно в этот день.

Болельщики футбольного клуба "Зенит" празднуют днем 21 сентября свой День рождения. Об этом сообщили активисты в социальных сетях. Пост с поздравлениями размещен в группе "ДТП и ЧП Неизданное". Автор сообщения объясняет, что 39 лет назад в этот день впервые фанаты выехали на поезде в Москву, чтобы поддержать "сине-бело-голубых".

39 лет назад, поезд № 27, стуча колесами, летел сквозь сентябрьскую ночь, увозя в сторону Москвы первый выездной состав болельщиков "сине-бело-голубых" пишет петербуржец.

Напомним, что сегодня "Зенит играет на поле "Газпром-арены" против "Рубина". Встреча состоится в рамках 10 тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее Piter.tv писал о том, что матч "Зенит-Рубин" ограничит движение в Петербурге.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб Неизданное, ФК "Зенит"

