КРТИ: матч "Зенит-Рубин" ограничит движение в Пптербурге

Водителям придется выбирать объездные маршруты вечером 21 сентября.

Вечером 21 сентября в Петербурге ограничат автомобильное движение из-за матча "Зенит-Рубин". Об этом сообщила пресс-служба КРТИ. Водители смогут узнать о запрете движения благодаря установленным знакам на обочинах проезжих частей.

С 00 часов до 24 часов автолюбителям запретят парковаться и останавливать транспорт на Северной и Южной дорогах, Бодровом переулке, на Рюхина до Крестовского проспекта, по Морскому проспекту от Динамовской улицы до Рюхина.

Для проезда будет недоступна улица Савина, набережная Гребного канала, Южная дорога и Велосипедная аллея. Также чиновники закроют несколько других более мелких дорог.

Напомним, что встреча между командами состоится на "Газпром-арене". Игра запланирована на 21 час. Команды сыграют в рамках 10-го тура чемпионата России.

Ранее Piter.tv писал о том, что съемки фильма на три дня перекроют улицу Рубинштейна.

Фото: Piter.tv

